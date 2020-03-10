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Роспотребнадзор посоветовал не ездить в общественном транспорте в час пик

АГН «Москва»

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать общественные места ради профилактики нового типа коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Служба посоветовала не ходить в торговые центры, на спортивные и зрелищные мероприятия, а также не пользоваться общественным транспортом в час пик. Роспотребнадзор также рекомендовал в общественных местах пользоваться одноразовыми медицинскими масками и менять их каждые два или три часа.

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Помимо этого, ведомство посоветовало избегать контакта с людьми, у которых есть признаки ОРВИ, мыть руки с мылом после возвращения с улицы и контактов с другими людьми и дезинфицировать гаджеты. Ведомство рекомендовало ограничить объятия и рукопожатия при приветствии.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за 8 марта в Москве выявили три новых случая заражения новым коронавирусом. Россияне заболели после поездки в Италию. Их поместили в инфекционные боксы.

Таким образом, число инфицированных в России выросло до 20 человек, из которых двое — граждане Китая, один гражданин Италии и 17 россиян.

Власти рекомендовали москвичам соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель после посещения Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи, Франции, Германии и Испании.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, транспорт
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