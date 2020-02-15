Кабмин разрешил направлять маткапитал на эскроу-счета

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При покупке жилья материнский капитал можно будет перевести на эскроу-счета, говорится в постановлении правительства.

Средства можно будет отправить на эскроу-счет застройщика или собственника приобретаемого жилья. Ранее маткапитал им можно было перечислить лишь на обычный счет.

Проект по направлению маткапитала на счета эскроу при покупке жилья подготовил Минстрой. Эскроу — специальный счет, с которого можно вывести деньги только при выполнении определенных обстоятельств: в данном случае речь о том, что застройщик получает деньги от дольщиков только после того, как здание будет достроено и сдано.

Программа выплат маткапитала работает с 2007 года. Государство выплачивает его при рождении или усыновлении второго, третьего и последующего ребенка. Однако в своем послании Федеральному собранию в январе президент Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал и выдавать его при рождении и первого ребенка. Сейчас за счет этих средств можно оплатить образование детей, улучшить жилищные условия и погасить кредит, включая ипотечный.