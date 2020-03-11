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Финансы ,  
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Глава Тинькофф Банка заявил об отсутствии оттока клиентов

Оливер Хьюз (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз признал, что паника на рынке после падения курса рубля и новости о болезни основателя банка Олега Тинькова вызвали беспокойство клиентов. Однако оттока клиентов нет, заявил Хьюз во время конференц-колла, передает корреспондент РБК.

«Мы увидели повышенный уровень запросов от наших клиентов, звонили, писали, чатили, и спрашивали «Что происходит? Все у вас нормально? Должен ли я волноваться?» Это абсолютно нормально и происходит у всех банков за счет ситуации на рынке, с рублем», — сказал Хьюз.

По его словам, в Тинькофф Банке при ведении бизнеса исходят из того, что кризис в России может произойти в любой момент.

«В течение нашей короткой жизни как компании — 13 лет — у нас было два с половиной кризиса. Два из них — настоящие стресс-тесты, 2008–2009 и 2014–2015 годы. Поэтому мы знаем, как всегда вести [дела], и имеем очень высокий уровень ликвидности», — отметил глава правления.

Тиньков сообщил о борьбе с лейкемией в острой форме
Общество

В среду, 11 марта, TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) объявила о выплате дивидендов в 2020 году. За год группа заработала 36 млрд руб. против 27 млрд руб. годом ранее, показав рост на 33%. Причем ростом прибыли группа обязана четвертому кварталу 2019 года, когда TCS заработала 11 млрд руб. Такой результат компания называет рекордным для себя.

На фоне позитивных новостей стоимость депозитарных расписок TCS Group на Московской бирже выросла до 1250 руб. за штуку, что на 10.5% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Таким образом, цена бумаг отыграла часть потерь, понесенных 6 марта. Тогда цена расписок упала почти на четверть на фоне сообщений о том, что Олег Тиньков, которому предъявила претензии налоговая служба США, страдает от острой лейкемии.

Теги: Тинькофф Банк
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