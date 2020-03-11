Глава Тинькофф Банка заявил об отсутствии оттока клиентов

Оливер Хьюз (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз признал, что паника на рынке после падения курса рубля и новости о болезни основателя банка Олега Тинькова вызвали беспокойство клиентов. Однако оттока клиентов нет, заявил Хьюз во время конференц-колла, передает корреспондент РБК.

«Мы увидели повышенный уровень запросов от наших клиентов, звонили, писали, чатили, и спрашивали «Что происходит? Все у вас нормально? Должен ли я волноваться?» Это абсолютно нормально и происходит у всех банков за счет ситуации на рынке, с рублем», — сказал Хьюз.

По его словам, в Тинькофф Банке при ведении бизнеса исходят из того, что кризис в России может произойти в любой момент.

«В течение нашей короткой жизни как компании — 13 лет — у нас было два с половиной кризиса. Два из них — настоящие стресс-тесты, 2008–2009 и 2014–2015 годы. Поэтому мы знаем, как всегда вести [дела], и имеем очень высокий уровень ликвидности», — отметил глава правления.