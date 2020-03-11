Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Мартин Хельме (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

«Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года», — сказал он.

Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать», — назвал последствия Хельме.

Он добавил, что состояние экономики европейских стран в 2020 году намного хуже, чем 12 лет назад, из-за высокой долговой нагрузки, безработицы, низкой конкурентоспособности.