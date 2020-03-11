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Экономика ,  
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Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Мартин Хельме (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

«Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года», — сказал он.

Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать», — назвал последствия Хельме.

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Он добавил, что состояние экономики европейских стран в 2020 году намного хуже, чем 12 лет назад, из-за высокой долговой нагрузки, безработицы, низкой конкурентоспособности.

Хельме заключил, что эстонское правительство планирует свести последствия нового экономического кризиса к минимуму, однако предсказать, как изменится ситуация, почти невозможно.

Глава эстонского Минфина предположил, что падение цен на нефть будет временным, и стоимость сырья вернется к уровню $60–65 за баррель приблизительно через шесть месяцев.

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Ранее гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов сообщил, что в Европе цена бензина привязана к стоимости нефти, и вслед за падением цен на сырье бензин также подешевел. Так, если 6 марта тонна премиального бензина на оптовом рынке стоила $467,8, то 9 марта ее стоимость составила уже $354,8, добавил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Обвал нефтяных котировок произошел после того, как страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться по сокращению добычи нефти из-за коронавируса. После этого курсы доллара и евро резко возросли.

Теги: Минфин, Эстония, кризис, экономика
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