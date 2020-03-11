Путин оценил отношения России с США на «троечку»

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Нынешний уровень отношений между Россией и США можно оценить как «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке», заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Ну, где-то на троечку», — ответил президент на просьбу оценить отношения между странами по пятибалльной шкале. Путин уточнил, что отношения находятся «между двойкой и тройкой», но все же ближе к «тройке». При этом, по словам главы государства, у него были «достаточно конструктивные» отношения со всеми американскими лидерами.

Путин отметил, что позитивным примером взаимодействия США и России выступает сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, за последние два года вырос товарооборот между странами, добавил президент.

Ранее, 5 февраля, Путин заявил, что от отношений России и США во многом зависит мировая безопасность. При этом президент отметил, что отношения между странами должны строиться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга.