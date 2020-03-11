В Боливии зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом

В Боливии выявили два первых случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом в Twitter сообщило Министерство здравоохранения страны.

Как рассказал министр здравоохранения Боливии Анибаль Крус, заразившееся, — женщины 60 и 64 лет, которые недавно посещали Италию.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зафиксировано свыше 113 тыс. подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в более чем ста странах. Жертвами инфекции стали около 4 тыс. человек.

В России выявлено 20 случаев заражения. Коронавирус на территории страны обнаружили в том числе у двух граждан Китая и одного гражданина Италии. При этом в связи с угрозой распространения заболевания в Москве до 10 апреля запретили проводить массовые мероприятия, где участвует более 5 тыс. человек.

