Путин заявил о выполнении Россией «плана по революциям»

Во время обсуждения поправок к Конституции в Госдуме Владимир Путин заявил, что в России было уже достаточно революций, поэтому стране нужно эволюционное развитие. Трансляцию выступления президента в Думе вел телеканал РБК.

Президент сказал, что в России остается множество уязвимостей и проблем. Поэтому вопрос о формировании высшего института государственной власти и институт президентства сейчас обсуждается все острее.

«Ведь именно президент является гарантом Конституции, <...> гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, еще раз это скажу, эволюционного развития. Именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила», — сказал Путин.

Глава государства прибыл в Думу, чтобы принять участие в пленарном заседании, посвященном поправкам к Конституции. О том, что пригласить на обсуждение необходимо президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это произошло после того, как депутаты предложили внести в Основной закон две поправки.