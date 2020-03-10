Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

ЗРПК «Панцирь» (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам после возвращения из Брюсселя, передает CNN Turk.

По его словам, «Панцири» были развернуты в провинции Идлиб, где с февраля продолжаются стычки между сирийскими и турецкими военными.

«В Идлибе мы уничтожили восемь «Панцирей» с помощью беспилотных летательных аппаратов», — заявил Эрдоган, отметив важность этих ЗРПК для сирийских войск. Он добавил, что аналогичные комплексы находятся в Ливии.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя программы по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока (США) Чарльза Листера сообщало, что Турция проводит воздушные операции в Сирии исключительно с помощью дронов. Он также публиковал в Twitter видеозапись с моментом уничтожения комплекса «Панцирь С1» беспилотным летательным аппаратом.