Президент Сербии заявил о закупке одного зенитного комплекса «Панцирь-С»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна закупила у России один зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщается на сайте Минобороны Сербии.

«Как известно, одну систему «Панцирь-С» мы купили, заказали и вскоре ожидаем ее в нашей стране. Наши люди очень довольны, они тренируются», — сказал он.

Президент назвал эту систему фантастической и отметил, что она перехватывает все летающие объекты, особенно беспилотные самолеты и крылатые ракеты. По его словам, точность попадания «Панциря-С» в цель составляет около 95%.

Вучич добавил, что Сербия пока не может позволить себе российские зенитно-ракетные комплексы С-400, но Белград хотел бы иметь такие ЗРК.