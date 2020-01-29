Комплекс ПВО «Панцирь» оборудовали гиперзвуковой ракетой

Российский комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил главный конструктор Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (входит в госкорпорацию «Ростех») Валерий Слугин, передает ТАСС.

По его словам, комплекс оборудован двумя ракетами. Одна из них стандартная, которую разработали недавно, а вторая — гиперзвуковая со скоростью 5 Махов и выше. Из-за нее у «Панциря» повышается скорострельность, так как быстрее освобождается канал стрельбы. Помимо этого, в ее боевую часть не нужно класть много взрывчатки для разлета осколков, потому что при ударе на высокой скорости они поражают эффективнее, пояснил Слугин.

Комплекс также доработали для борьбы с малыми беспилотниками: когда «Панцирь» обнаружит мелкие цели, он выпустит в их сторону ракету, которая не наводится сама и имеет только поражающую часть. Таким образом, мелкие дроны надежно сразит осколками, сообщил конструктор.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» приняли на вооружение в 2010 году. Он разработан для защиты от средств воздушного нападения и может вести огонь по наземным и наводным целям. В октябре стало известно, что батарею комплексов у России купила Сербия. По данным СМИ, первые поставки «Панцирей» в страну начнутся в конце февраля.