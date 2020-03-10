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Путин заявил об опасности наделения Госсовета президентскими полномочиями

Владимир Путин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы, заявил, что наделение Госсовета или Совбеза серьезными полномочиями приведет к расколу общества. Трансляцию вел телеканал РБК. 

«Наделение других органов власти, центров власти, таких как Совет безопасности или Госсовет, [...] какими бы то ни было полномочиями, серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд неправильно, неприемлемо. Более того — опасно», — сказал глава государства. Путин напомнил, что эти органы напрямую народом не избираются.

По его словам, это не имеет ничего общего с демократией, а также приведет к расколу общества.

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, Госсовет, Совет безопасности
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