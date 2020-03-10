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«Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов в Италию и Францию

Фото: Spencer Platt / Getty Images

«Уральские авиалинии» временно приостанавливают выполнение некоторых рейсов из-за «неблагоприятной эпидемиологической обстановки», сообщили РБК в пресс-службе компании.

По информации компании, рейс U6-877/878 (Домодедово — Венеция — Домодедово) не будет выполняться с 12 марта по 25 апреля. Кроме того, рейс U6-831/832 (Жуковский — Рим — Жуковский) будет отменен 14, 18, 21, 28 и 30 марта, а также с 1 по 25 апреля по понедельникам и средам.

Выполнение авиарейса U6-793/794 (Домодедово — Бордо — Домодедово) также приостановлено на период с 12 марта по 25 апреля.

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В пресс-службе авиакомпании указали, что пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут попросить сделать им вынужденный возврат по месту приобретения либо переоформить билеты на другую дату или рейс. Там добавили, что пассажиры могут оформить вынужденный возврат билетов, взятых в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.

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8 марта власти Италии закрыли на въезд и выезд 14 провинций. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал такой указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране. Кроме того, отменены все массовые мероприятия, а в общественных местах людям необходимо соблюдать дистанцию между друг другом не менее метра.

На 10 марта жертвами коронавируса в Италии стали более 400 человек, заразились больше 9 тыс. Это самая крупная вспышка коронавирусной инфекции среди европейских стран.

Теги: коронавирус, Италия, авиарейс
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