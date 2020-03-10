В «Единой России» пообещали поддержать поправку о президентских сроках

Фракция «Единой России» в Госдуме поддержит поправку в Конституцию, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, о снятии ограничения на количество президентских сроков. Об этом заявил глава думской фракции Сергей Неверов, передает ТАСС.

Неверов отметил, что нужно обсудить эту инициативу с президентом.

«Такая поправка, если сейчас она будет соответственно оформлена, фракция «Единая Россия», несомненно, будет ее поддерживать», — сказал он.

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