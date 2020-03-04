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В Польше выявили первый случай заболевания коронавирусом

Фото: Michal Fludra / Global Look Press

В Польше зарегистрировали первый подтвержденный случай заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский, передает PAP.

По его словам, речь идет о человеке, прибывшем из Германии, его доставили в больницу города Зелена-Гура (Любуское воеводство). Шумовский уточнил, что пациент чувствует себя хорошо. 

Контактировавших с ним людей отправили на карантин на дому.

Материал дополняется 

Теги: коронавирус, болезнь, Польша
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