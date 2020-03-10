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«Банда GTA» ,  
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В Таджикистане участников «банды ГТА» приговорили к 25 годам заключения

Олег Давыдов / ТАСС

В Таджикистане суд приговорил двух членов «банды ГТА» к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Суд признал граждан Таджикистана Боира Гуломова и Муроджона Каримова виновными в участии в банде, совершении убийств, разбойных нападений и других преступлений в России.

В 2014 году некоторых участников «банды ГТА» задержали в России. Гуломов и Каримов смогли скрыться, и их объявили в международный розыск. В конце 2014 года их нашли в Таджикистане.

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Генпрокуратура отмечает, что законодательство Таджикистана не позволяет выдавать своих граждан другим странам, поэтому ведомство направило таджикской Генпрокуратуре материалы дела и попросило привлечь задержанных к уголовной ответственности.

В Подмосковье с 2012 по 2014 год действовала преступная группировка, которую обвинили в серии убийств автомобилистов. Преступники убили по меньшей мере 14 человек. В СМИ группировку назвали «бандой ГТА» по аналогии с компьютерной игрой GTA, в которой персонаж игрока выполняет криминальные задания, в том числе убивает людей. В 2018 году четверых участников банды приговорили к пожизненному заключению.

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В 2017 году участники банды попытались сбежать после заседания в Мособлсуде. Они напали на двух конвоиров, которые сопровождали их в лифте, и завладели их оружием. Впоследствии началась перестрелка. В результате трое подсудимых погибли, еще двое получили ранения, один росгвардеец и конвоиры пострадали.

Теги: Таджикистан, «банда ГТА», суд, приговор
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