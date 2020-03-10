В Таджикистане участников «банды ГТА» приговорили к 25 годам заключения

Олег Давыдов / ТАСС

В Таджикистане суд приговорил двух членов «банды ГТА» к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Суд признал граждан Таджикистана Боира Гуломова и Муроджона Каримова виновными в участии в банде, совершении убийств, разбойных нападений и других преступлений в России.

В 2014 году некоторых участников «банды ГТА» задержали в России. Гуломов и Каримов смогли скрыться, и их объявили в международный розыск. В конце 2014 года их нашли в Таджикистане.

Генпрокуратура отмечает, что законодательство Таджикистана не позволяет выдавать своих граждан другим странам, поэтому ведомство направило таджикской Генпрокуратуре материалы дела и попросило привлечь задержанных к уголовной ответственности.