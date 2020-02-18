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Президент Болгарии подтвердил свое участие в торжествах 9 мая в Москве

Румен Радев (Фото: Hristo Vladev / ZUMA / Global Look Press)

Президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в торжествах 9 мая в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе болгарской стороны. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию проектов в сфере энергетики.

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Летом 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что свое участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Москву в этот день также пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Сербии, Белоруссии и других стран.

В феврале агентство Kyodo и издание Chunichi сообщили о планах премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.

Теги: Болгария, День Победы
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