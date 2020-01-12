Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, из-за особенности расположения страны. Об этом заявил специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в интервью «Российской газете».

«Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности», — отметил он.

Киселев пояснил, что океан является огромным аккумулятором тепла, который позволяет нивелировать влияния изменяющихся климатических условий. Суша, в свою очередь, имеет другую теплоемкость, к тому же на процесс изменения климата влияет ее рельеф.

По его словам, к изменению погоды приводит не только глобальное потепление, но и изменение режима осадков, режима циркуляции воздуха в атмосфере и воды в океане.