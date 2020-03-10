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Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки мер борьбы с коронавирусом

Си Цзиньпин (Фото: Global Look Press)

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин 10 марта прибыл в эпицентр распространения коронавируса — город Ухань для инспекции работ, проводимых местными властями по борьбе с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в Ухане в декабре 2019 года. Затем случаи заражения зафиксировали во всех регионах КНР, а также в Японии, Таиланде, США, Франции, Италии, России, Иране, Египте и других странах.

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По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в стране новым коронавирусом заразились 80754 человека, из которых 3136 умерли и почти 60 тыс. вылечились.

Согласно данным SCMP всего в мире заболели свыше 113 тыс. человек и более 4 тыс. умерли. В отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что коронавирус затронул 104 государства.

В России число заболевших составило 20 человек. Двое из них являются гражданами Китая, еще один гражданин Италии, а остальные — россияне.

Теги: Китай, Си Цзиньпин, коронавирус
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