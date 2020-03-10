Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18 человек

Число погибших в результате обрушения отеля «Синьцзя» в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля увеличилось до 18, еще 12 человек остаются под завалами, сообщает People’s Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао») со ссылкой на данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.

К утру вторника, 10 марта, спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под обломков рухнувшего здания 59 человек, 16 из них были уже без признаков жизни. Впоследствии еще два человека скончались в больнице.

Семиэтажное здание отеля обрушилось 7 марта. На следующий день из-под завалов извлекли тела 50 человек. По официальным данным, под завалами находятся 70 человек. Данная гостиница использовалась для временного размещения лиц, имевших тесный контакт с инфицированными коронавирусной инфекцией COVID-2019. Официальной информации о причинах обрушения здания не поступало.

Впервые вспышку коронавируса выявили в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Впоследствии случаи заражения были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Австралии, Канаде, Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, Франции, Швеции, России, Канаде, на Тайване, Филиппинах, в Сингапуре, Малайзии, Непале и ряде других стран.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая на 9 марта, в стране зарегистрированы 80 735 подтвержденных случаев заболевания. По всему миру заболевание выявили 109 896 человек, следует из данных SCMP. Умерли 3859 человек.