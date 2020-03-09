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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 9 марта

Число заразившихся новым коронавирусом превысило 106 тыс. человек. Главное — в материале РБК
Фото: Francisco Seco / AP

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 735 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 109 896 человек.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, за пределами Китая уже выявлены 24 727 инфицированных, за сутки подтверждены 3610 новых случаев. Случаи заражения обнаружены в 101 стране/территории (под последним понимается, например, Гибралтар и Фарерские острова), за пределами Китая от коронавируса скончались 484 (плюс 71 за сутки) человека. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 57 тыс. человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

  • Умерли 3859 человек.

Ситуация в России

  • Не все россияне испугались коронавируса. В Ассоциации туроператоров сообщили, что некоторых туристов отправили в Италию, так как те не хотели отказываться от приобретенных туров.

  • Одна из бортпроводниц авиакомпании S7 обратилась 8 марта к медикам из-за высокой температуры. Ее госпитализировали и проверяют на коронавирус.

  • Во Владивосток привезли некоторых иностранных дипломатов, командированных в Северную Корею. Планируется, что уже оттуда они отправятся в свои родные страны.

  • В воскресенье в России зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом у жителей Московской, Белгородской и Калининградской областей. Все они ранее вернулись из Италии.


    Ситуация в других странах

  • Израиль может ввести карантин для всех пребывающих в страну. Сейчас в Израиле действует обязательная самоизоляция в течение двух недель для всех прибывающих из Китая, Сингапура, Таиланда, Японии, Гонконга, Макао, Южной Кореи, Италии, Испании, Германии, Франции, Швейцарии и Австрии.

  • Во Франции запретили мероприятия, в которых участвуют более тысячи человек. Как следует из заявления министра здравоохранения Оливье Верана, власти будут готовы делать исключения для митингов и соревнований.

  • По мнению главы специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Чжуна Наньшаня, коронавирус будет распространяться как минимум до июня.


Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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