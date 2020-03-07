В Китае обрушился отель с отправленными под карантин из-за коронавируса

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Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN.

People's Daily пишет, что под завалами находятся 70 человек. По данным издания, 28 человек удалось спасти. Газета сообщает, что отель предоставили для тех, кого подозревают на наличие нового типа коронавируса, и тех, кто тесно контактировал с больными. Там они находились на карантине.

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