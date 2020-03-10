Цена на нефть марки WTI на электронных торгах выросла на 4,5%

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на электронных торгах выросла на 4,5% после падения индекса на 23%. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов Investing.com.

По состоянию на 10 марта 3.17 мск стоимость апрельского фьючерса WTI достигла $31,15 за баррель. Однако в начале торгов рост был на уровне 0,3%.

9 марта нефтяные котировки обрушились на фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Курс доллара превысил 75 руб. (однако затем откатился до 74,9 руб.). Евро торговался на отметке около 85 руб. В свою очередь, российская валюта ускорила свое падение к основным мировым валютам.

На фоне этих событий премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам. В ходе заседания министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия предлагала продлить соглашение на действующих условиях, однако участники ОПЕК приняли решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что исполнение бюджета и имеющиеся у государства ресурсы позволят выполнить все социальные обязательства, поручения президента по итогам послания Федеральному собранию, а также выполнить национальные проекты, сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность даже при «устойчиво низких» ценах на нефть.