Медведев связал поправки в Конституцию с укреплением суверенитета России
Предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, заявил председатель партии «Единая Россия» и бывший премьер Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
«Другой важный момент, который отмечали наши граждане, — укрепление суверенитета российского государства. Поправки обеспечивают независимость нашей страны, ставят во главу угла интересы россиян», — отметил лидер «Единой России».
По его словам, поправки ставят интересы граждан России в главу угла. Медведев также отметил, что перед рассмотрением поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции партия работала над сбором предложений в регионах. Он выразил гражданам страны благодарность «за неравнодушие к судьбе страны и активную гражданскую позицию». По словам Медведева, в число поправок вошло большинство конструктивных предложений, собранных в субъектах страны.
Бывший премьер также призвал лидеров думских фракций — единороссов, ЛДПР, КПРФ и справороссов — поддержать предложенные президентом изменения.