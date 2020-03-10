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Поправки в Конституцию ,  
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Медведев связал поправки в Конституцию с укреплением суверенитета России

Предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, заявил председатель партии «Единая Россия» и бывший премьер Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Другой важный момент, который отмечали наши граждане, — укрепление суверенитета российского государства. Поправки обеспечивают независимость нашей страны, ставят во главу угла интересы россиян», — отметил лидер «Единой России».

По его словам, поправки ставят интересы граждан России в главу угла. Медведев также отметил, что перед рассмотрением поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции партия работала над сбором предложений в регионах. Он выразил гражданам страны благодарность «за неравнодушие к судьбе страны и активную гражданскую позицию». По словам Медведева, в число поправок вошло большинство конструктивных предложений, собранных в субъектах страны.

Бывший премьер также призвал лидеров думских фракций — единороссов, ЛДПР, КПРФ и справороссов — поддержать предложенные президентом изменения.

Путин внес поправки про бога, русский народ и союз мужчины и женщины
Политика

Президент Владимир Путин анонсировал конституционные поправки в своем послании Федеральному собранию в январе. В частности, он предложил закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы в части утверждения главы правительства, вице-премьеров и министров и закрепить индексации пенсий и размера МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Законопроект о внесении поправок в основной закон Путин внес в Госдуму 20 января. Через три дня Госдума одобрила его в первом чтении.

Путин обещал, что перед вступлением в силу поправок будет проведено всенародное голосование. Оно пройдет 22 апреля.

Теги: Дмитрий Медведев, «Единая Россия», поправки в Конституцию
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