Медведев связал поправки в Конституцию с укреплением суверенитета России

Президент Владимир Путин анонсировал конституционные поправки в своем послании Федеральному собранию в январе. В частности, он предложил закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы в части утверждения главы правительства, вице-премьеров и министров и закрепить индексации пенсий и размера МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Законопроект о внесении поправок в основной закон Путин внес в Госдуму 20 января. Через три дня Госдума одобрила его в первом чтении.

Путин обещал, что перед вступлением в силу поправок будет проведено всенародное голосование. Оно пройдет 22 апреля.