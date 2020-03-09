Синоптики предупредили о 30% месячной нормы осадков в Москве 10 марта

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Во вторник, 10 марта, в Москве выпадут 30% месячной нормы осадков. Об этом РБК сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во вторник Центральную Россию накроет активный атмосферный фронт, который принесет «полчища» облаков, обложные дожди с общим количеством осадков около 10 мм», — сказал Тишковец, отметив, что такой показатель составляет 1/3 месячной нормы, или одно ведро воды на 1 кв. м.

По словам синоптика, такое количество осадков понизит температурный фон, однако пока оставит его «в диапазоне аномального атлантического тепла». Так, ночью 10 марта ожидается от +1 до +6 градусов, днем от +3 до +8 градусов, на юге до 11 градусов тепла. Тишковец отметил, что наибольшее количество осадков, согласно прогнозу, выпадет утром и в околополуденные часы.

В понедельник, 9 марта, в Москве был установлен третий за месяц температурный рекорд. Температура воздуха в этот день прогрелась до 11,3 градуса тепла и превысила рекордной значение, установленное 9 марта 2017 года, когда в столице было зафиксировано +10 градусов.