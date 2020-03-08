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Погода в Москве 8 марта обновила рекорд тепла

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Утром 8 марта в Москве было зафиксировано 8,5 градуса тепла. Такие показатели пришли с метеостанции ВДНХ, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сегодняшний показатель на 0,2 градуса превысил предыдущий рекорд для этого дня, зарегистрированный в 2014 году.

Леус отметил, что окончательный рекорд температуры воздуха 8 марта в столице будет известен вечером, после 21:00.

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О том, что в Москве в ближайшие дни могут быть побиты рекорды метеонаблюдений, 7 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура в столице превышает средние многолетние значения, так 7 марта было зафиксировано 9 градусов выше нуля.

Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни москвичей ждут осадки и давление чуть ниже нормы. Однако будут и солнечные часы.

Теги: погода, Москва, рекорд, новости РБК
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