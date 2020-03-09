Погода в Москве третий день подряд побила температурный рекорд

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Днем 9 марта температура воздуха в Москве прогрелась до 11,3 градуса тепла. Таким образом, был побит температурный рекорд, установленный 9 марта 2017 года, когда в столице было зафиксировано 10 градусов тепла. Об этом РБК сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня к 14 часам на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки +11,3, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года, когда в этот день (9 марта) метеорологи зафиксировали +10,0», — рассказал Тишковец.

Ранее температурный рекорд в Москве был побит 7 и 8 марта. Как сообщал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, 7 марта температура воздуха в столице превысила +8,9 градуса и стала самой высокой для этого дня за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года.

Утром 8 марта в Москве было зафиксировано 8,5 градуса тепла. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что этот показатель на 0,2 градуса превысил предыдущий рекорд для этого дня, зарегистрированный в 2014 году.