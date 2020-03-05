Политическое осложнение: как эпидемия вмешалась в планы иранских властей

Коронавирус не станет для Ирана такой же проблемой, как безработица и инфляция. Однако подозрения, что власти замалчивали масштаб эпидемии, скорее всего, подогреют протестные настроения

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В преддверии февральских парламентских выборов Иран столкнулся со вспышкой коронавируса и очень быстро стал одним из лидеров, после Китая, по числу заболевших. Иранские медиа говорят о борьбе с вирусом как о «медицинском джихаде», а внешние наблюдатели все чаще задаются вопросом, не станет ли эпидемия триггером для нового политического кризиса.

Вирус против выборов

По состоянию на 4 марта число умерших от вируса COVID-19 в Иране составило 92 человека, выявленных случаев заражения — более 2900; некоторые источники сообщают, что количество погибших и зараженных может быть существенно выше. Сомнение по поводу официальных цифр выразил, например, депутат иранского меджлиса Голамали Джафарзаде Иманабади.

В самом деле, у иранского здравоохранения весьма ограниченные средства для диагностики — скорее всего, ряд смертей не был зарегистрирован как результат заражения новым вирусом. О масштабе эпидемии говорит ее распространение среди представителей власти: заболели вице-президент Масумех Эбтекар, заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи, ряд парламентариев и местных руководителей. По иронии у Харирчи вирус диагностировали сразу после пресс-конференции, где он, кашляя, отрицал сокрытие Ираном информации о появлении COVID-19. Скончался от коронавируса бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосрошахи. 2 марта ВОЗ сообщила о заражении своего сотрудника в тегеранском отделении организации.

Первое официальное сообщение о появлении вируса в Иране, в городе Кум, появилось 19 февраля, за два дня до парламентских выборов, вокруг которых складывалась напряженная ситуация. Наблюдательный совет Ирана — орган, проводящий отбор кандидатов перед выборами, дисквалифицировал многочисленных представителей лагеря условных реформистов, включая 90 членов меджлиса предыдущего созыва. После фильтрации кандидатов явка ожидалась низкая. В Тегеране, например, 49,4% участников проведенного накануне выборов опроса заявили, что ни при каких обстоятельствах не пойдут голосовать, так как ситуация в стране никак не зависит от результатов выборов.