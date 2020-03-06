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Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса

С 7 марта въезд в страну будет временно закрыт для иностранцев и людей без гражданства, которые приезжают из Ирана для обучения, работы или туризма
Фото: Nazanin Tabatabaee / Reuters

Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма, а также в транзитных и частных целях. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Исключение составляют граждане государств — членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, члены официальных делегаций, а также граждане, у которых есть вид на жительство в России.

Меры вступают в силу с 7 марта. Как говорится в документе, они приняты «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России».

Правительство также поручило МВД и МИДу приостановить прием документов на оформление и выдачу приглашений и виз иностранным гражданам, прибывающим из Ирана. Кроме того, МИДу поручено сообщить о принятых мерах Тегерану, подчеркнув при этом, что они временны и «обоснованы особыми обстоятельствами».

Росавиация должна в течение суток проинформировать «Аэрофлот» и другие авиакомпании о временном запрете перевозки иностранных граждан с территории Ирана в целях транзита через территорию России, говорится в документе.

28 февраля Россия уже ввела временные въездные ограничения для Ирана, но тогда они касались граждан этой страны.

По данным погранслужбы ФСБ, которые опубликовала Ассоциация туроператоров России, в 2017 году Иран входил в топ-10 стран-поставщиков туристов в Россию. В 2018 эта страна выпала из рейтинга, ее место заняла Япония. Турпоток из Ирана за год снизился на 69,1% (21,4 тыс. человек).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иран, коронавирус
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