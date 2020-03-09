Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

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Министерство финансов России анонсировало возможное сокращение плановой потребности в заимствованиях из-за высокой волатильности на финансовом рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ (облигаций федерального займа. — РБК) будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры», — говорится в сообщении.

В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.

Как уточнили в ведомстве, денежные средства на едином счете федерального бюджета и иные источники могут компенсировать сокращение заимствований ниже плановых параметров.