Минск понадеялся быстрее договориться с Москвой из-за падения цены нефти

Премьер-министр страны Сергей Румас отметил равное влияние падения мировых цен на нефть на переговоры Белоруссии с альтернативными поставщиками сырья

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Падение цен на нефть в мире является дополнительной возможностью для Белоруссии договориться с Россией по поставкам сырья. Об этом заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас, передает БелТа.

«Ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — подчеркнул он, добавив, что падение цен на нефть в равной степени влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками.

Румас сообщил, что Минск продолжит следить за развитием ситуации с девальвацией российского рубля и резким снижением цен на нефть.

В понедельник, 9 марта, цена нефти Brent упала более чем на 27%, ниже $32 за баррель, а цена нефти WTI упала ниже $30 за баррель. На этом фоне курс доллара ненадолго превысил 75 руб., курс евро возрос выше 85 руб.