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Минск понадеялся быстрее договориться с Москвой из-за падения цены нефти

Премьер-министр страны Сергей Румас отметил равное влияние падения мировых цен на нефть на переговоры Белоруссии с альтернативными поставщиками сырья
BRENT BR-4.20 $46,72 -7,9%
Фото: Zuma / Global Look Press

Падение цен на нефть в мире является дополнительной возможностью для Белоруссии договориться с Россией по поставкам сырья. Об этом заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас, передает БелТа.

«Ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — подчеркнул он, добавив, что падение цен на нефть в равной степени влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками.

Румас сообщил, что Минск продолжит следить за развитием ситуации с девальвацией российского рубля и резким снижением цен на нефть.

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В понедельник, 9 марта, цена нефти Brent упала более чем на 27%, ниже $32 за баррель, а цена нефти WTI упала ниже $30 за баррель. На этом фоне курс доллара ненадолго превысил 75 руб., курс евро возрос выше 85 руб.

Россия и Белоруссия осенью и в декабре 2019 года провели серию переговоров по поставкам российской нефти в Белоруссию для НПЗ, экспортирующих нефтепродукты за рубеж. Однако из-за спора о цене странам не удалось заключить новый контракт, срок действия старого соглашения истек 1 января 2020-го.

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В конце февраля Россия пошла на уступки Белоруссии, пообещав снизить цену на нефть за счет сокращения премий российских компаний на $2 за тонну в год, однако спор о поставках нефти до сих пор не окончен.

Белоруссия заявила, что будет искать альтернативных поставщиков. Так, 26 февраля Минск заключил с Баку соглашение о поставке белорусскому государственному концерну «Белнефтехим» двух танкеров с нефтью общим объемом 160 тыс. т.

Автор: Виктория Тютина
Теги: Белоруссия, Россия, нефть, падение цен на нефть
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