Страны-члены JIT продлили соглашение о группе перед судом по делу MH17

Входящие в Международную совместную следственную группу (JIT) страны, расследующие крушение Boeing 777 Malaysia Airlines в Донбассе, продлили срок действия своего соглашения. Об этом РБК сообщили в JIT.

Представители следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали соответствующий документ накануне начала судебного разбирательства, которое состоится в понедельник, 9 марта.

«Продление срока гарантирует, что расследование обстоятельств крушения MH17 будет продолжено в прежнем объеме и параллельно с судебным разбирательством над четырьмя подозреваемыми», — сказали в группе.

Первое судебное заседание будет касаться бывшего министра иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова), экс-главы военной разведки ДНР Сергея Дубинского, его заместителя Олега Пулатова и другого разведчика ДНР — Леонида Харченко.