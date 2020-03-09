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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Страны-члены JIT продлили соглашение о группе перед судом по делу MH17

Входящие в Международную совместную следственную группу (JIT) страны, расследующие крушение Boeing 777 Malaysia Airlines в Донбассе, продлили срок действия своего соглашения. Об этом РБК сообщили в JIT.

Представители следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали соответствующий документ накануне начала судебного разбирательства, которое состоится в понедельник, 9 марта.

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«Продление срока гарантирует, что расследование обстоятельств крушения MH17 будет продолжено в прежнем объеме и параллельно с судебным разбирательством над четырьмя подозреваемыми», — сказали в группе.

Первое судебное заседание будет касаться бывшего министра иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова), экс-главы военной разведки ДНР Сергея Дубинского, его заместителя Олега Пулатова и другого разведчика ДНР — Леонида Харченко.

«Нидерланды начнут судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, однако это не означает, что расследование в отношении виновных было завершено», — отметила заместитель генпрокурора Нидерландов.

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Самолет авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года в Донбассе. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли. Среди них были граждане Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Происшествие расследует Международная совместная следственная группа (JIT) во главе с голландскими правоохранителями. По данным JIT, самолет был сбит российским ЗРК «Бук». Москва отрицает причастность к крушению. По мнению президента России Владимира Путина, западные страны «просто назначили виновного».

Теги: MH17, Донбасс, самолет, крушение
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