Семьи жертв гибели MH17 выставили 298 стульев у посольства России в Гааге

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Родственники погибших при крушении Boeing 777 «Малайзийских аваиалиний» в Донбассе в 2014 году выставили у российского посольства в Гааге 298 белых пустых стульев. Об этом сообщает Associated Press. Именно столько человек погибли при крушении пассажирского самолета.

По данным агентства, стулья расположили рядами, чтобы сымитировать расположение сидений в самолете. На некоторых из них положили таблички с надписью: «Безнаказанность = недопустимо! Кто-то знает, что случилось... Правосудие для MH17». После этого участники акции провели две минуты молчания, отмечает агентство.

РБК направил запрос в посольство России в Нидерландах.

9 марта в Гааге начнутся слушания по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе. Ранее, 6 марта, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в Нидерландах начали «невиданную» информационную кампанию против России. По словам Захаровой, обвинениями против России пытаются «компенсировать имеющиеся пробелы» в доказательствах, а следствие продолжает игнорировать переданную Москвой информацию.



Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии, погибли. Расследованием дела занимается Международная Совместная следственная группа (JIT), которая работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов. В 2018 году JIT сообщила, что самолет был сбит российским ЗРК «Бук».