Кремль отказался предвосхищать решение суда в Гааге по делу MH17

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле не намерены предвосхищать решение суда в Гааге по делу MH17, но будут его анализировать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он пояснил, что в Кремле планируют изучить, насколько решения будут аргументированы и подкреплены доказательствами. «Вы знаете, что мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней», — добавил представитель Кремля.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, разбился на востоке Украины в июле 2014 года. Погибли 289 человек. Официальные итоги расследования были представлены в июне 2019 года, подозреваемыми Объединенная следственная группа (JIT) назвала украинца Леонида Харченко и троих россиян: бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова и Сергея Дубинского. Суд над ними пройдет в Гааге 9 марта.

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