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Мать убитого в Петербурге школьника заявила о несчастном случае

Фото: sledcom.ru

Убийство, произошедшее в квартире судьи Третьего кассационного суда в Санкт-Петербурге, было несчастным случаем. Об этом заявила мать погибшего подростка Анна, сообщает телеканал «Звезда».

«В результате несчастного случая мой сын погиб. Не было ни ссоры, ни алкоголя, ни наркотиков», — сказала женщина.

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что поставила расследование уголовного дела на особый контроль.

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По данным Следственного комитета, убийство произошло в подъезде жилого дома в петербургском районе Колпино вечером 7 марта. По версии следствия, сын хозяина квартиры выстрелил из ружья в своего знакомого после чего перенес тело на лестничную клетку.

Подозреваемый несовершеннолетний был задержан в Пушкинском районе Ленинградской области. В ближайшее время его должны допросить, а затем вынести решение о мере пресечения.

Как сообщала «Фонтанка», помимо убитого и подозреваемого в квартире был третий подросток, они отмечали день рожденья и смотрели хоккейный матч. Третий несовершеннолетний на допросе утверждал, что они не употребляли алкоголь и наркотики, а в момент трагедии он сам находился в другой комнате.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

Теги: Санкт-Петербург, убийство, судья
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