Мать убитого в Петербурге школьника заявила о несчастном случае
Убийство, произошедшее в квартире судьи Третьего кассационного суда в Санкт-Петербурге, было несчастным случаем. Об этом заявила мать погибшего подростка Анна, сообщает телеканал «Звезда».
«В результате несчастного случая мой сын погиб. Не было ни ссоры, ни алкоголя, ни наркотиков», — сказала женщина.
Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что поставила расследование уголовного дела на особый контроль.
По данным Следственного комитета, убийство произошло в подъезде жилого дома в петербургском районе Колпино вечером 7 марта. По версии следствия, сын хозяина квартиры выстрелил из ружья в своего знакомого после чего перенес тело на лестничную клетку.