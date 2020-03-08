Мать убитого в Петербурге школьника заявила о несчастном случае

Подозреваемый несовершеннолетний был задержан в Пушкинском районе Ленинградской области. В ближайшее время его должны допросить, а затем вынести решение о мере пресечения.

Как сообщала «Фонтанка», помимо убитого и подозреваемого в квартире был третий подросток, они отмечали день рожденья и смотрели хоккейный матч. Третий несовершеннолетний на допросе утверждал, что они не употребляли алкоголь и наркотики, а в момент трагедии он сам находился в другой комнате.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).