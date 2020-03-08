Карантинному лайнеру в Калифорнии разрешили войти в порт Окленда

Круизный лайнер Grand Princess (Фото: CAGUARD / Facebook)

Круизный лайнер Grand Princess с заразившимися коронавирусом, который уже два дня находится у берегов Северной Калифорнии в США, сможет зайти в порт города Окленд. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как сообщили представители фирмы Princess Cruise, которая организует круизы на лайнерах компании Carnival (ей же принадлежит другой лайнерЮ Diamond Princess, простоявший почти месяц в порту Йокогамы из-за коронавируса), в понедельник корабль пристанет к безопасному доку Окленда.

Там пассажиры высадятся на берег и будут доставлены на карантинный объект. Высадка продлится не менее двух дней. Каждый пассажир перед этим пройдет первичный тест на вирус. Все нуждающиеся в лечении будут направлены в местные медицинские учреждения.

Жители Калифорнии из числа пассажиров лайнера будут помещены на карантин в местные учреждения. Всех остальных разместят в карантинных объектах в разных штатах. При этом 1,1 тыс. человек экипажа останутся изолированными на судне.

Коронавирус выявили у 21 пассажира с Grand Princess 6 марта. Кораблю запретили заходить в порт Сан-Франциско. Всего на борту лайнера находится почти 3,5 тыс. человек. Среди них четверо россиян.