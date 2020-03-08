СМИ сообщили о штурме квартиры с вооруженным мужчиной в Петербурге

Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина. На лестничной клетке было найдено тело подростка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Ижорского Батальона. По словам собеседника агентства, вооруженный неизвестный проник в квартиру, где мог проживать погибший.

Источник агентства отметил, что дверь в квартиру никто не открыл. Предварительно, из охотничьего ружья, подросток получил огнестрельное ранение в голову.

Собеседник также добавил, что квартира, в которой забаррикадировался неизвестный мужчина, принадлежит судье. При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.