Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля Общество, 07:24 Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек Общество, 06:51 СМИ узнали о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти до рекордного уровня Бизнес, 06:44 Кадыров заявил об отсутствии интереса к проверке его счетов властями США Политика, 05:59 СМИ сообщили о планах Яценюка возглавить Нацбанк Украины Политика, 05:44 Британские ВВС поднимались в небо для сопровождения российской авиации Общество, 05:18 У посетителя конференции с участием Трампа и Пенса выявили коронавирус Политика, 04:42 Два первых случая заражения коронавирусом выявили в Болгарии Общество, 04:08 Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 57 тыс. Общество, 03:49 Канада пообещала выделить Украине $1,5 млн на поддержку полиции Политика, 03:44 Суд Парагвая оставил Роналдиньо под стражей Спорт, 03:34 Власти посоветовали москвичам самоизоляцию после возвращения из 7 стран Общество, 03:14 Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Вашингтону» в НХЛ Спорт, 03:06 Посольство предупредило о возможном введении карантина на севере Италии Общество, 02:48
Вирус из Китая ,  
0 

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек

Число заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее достигло 7134 тыс. человек. За сутки от вируса в стране скончались 50 человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

По данным агентства, новые случаи заражения были выявлены в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто.

S7 приостановит полеты в Южную Корею из-за нового коронавируса
Бизнес

По состоянию на 2 марта в стране было зарегистрировано 4212 тыс. случаев заражения инфекцией.

Первый случай заражения коронавирусом в Южной Корее был выявлен 20 января. носителем инфекции оказалась женщина, ранее посещавшая город Ухань в китайской провинции Хубэй, где находится очаг заболевания. 

Вспышку коронавируса впервые зафиксировали в конце декабря в китайском Ухане. По данным китайских врачей на 7 марта, за сутки в стране умерли 27 человек. Вылечились 57 065 человек. Скончались от вируса 3097 человек. Все эти случаи были зафиксированы в провинции Хубэй.

По данным SCMP, число заразившихся во всем мире составляет 104 216 человек. Умерли 3547 человек.

Теги: Южная Корея, коронавирус
Материалы по теме
Президент Южной Кореи объявил войну коронавирусу
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 2 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter