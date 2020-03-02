Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 4 тыс. человек

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В Южной Корее подтверждено уже 4212 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

За последние сутки в стране выявили 476 новых заразившихся. Более половины из них (377) связаны с религиозной сектой Синчхонджи в городе Тэгу на юго-востоке страны. Еще 68 — в соседней провинции Кёнсан-Пукто.

На сегодняшний день от вируса в Южной Корее умерли 22 человека.

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом на территории материкового Китая превысило 80 тыс. человек. Под медицинским наблюдением остаются более 46 тыс. человек, близко контактировавших с носителями вируса.

Количество смертей, вызванных осложнениями на фоне вируса, в Китае достигло 2912 случаев.