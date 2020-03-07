В Египте выявили коронавирус у 45 пассажиров круизного лайнера

Коронавирусную инфекцию Covid-19 выявили у 45 пассажиров круизного лайнера Luxor Nile, следующего по реке Нил из Асуана в Луксор. Об этом сообщила министр здравоохранения Египта Хала Зайед, передает Al Ahram.

По словам Зайед, среди инфицированных 19 иностранных граждан. В общей сложности на борту судна находился 171 человек, в том числе 101 иностранец и 70 граждан Египта.

Как подтвердил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Египте Юсуп Абакаров, россиян среди пассажиров, заразившихся коронавирусом, нет. Ранее сообщалось, что инфекцию выявили у 33 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Египте был выявлен 14 февраля. носителем инфекции оказался гражданин иностранного государства.

Вспышку вируса впервые выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого власти ряда стран также заявили о выявленных случаях. В их числе: Германия, Франция, Россия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Испания, Италия, Испания, Канада, США, Япония, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Непал, Австралия и другие.

По данным китайских медиков на 7 марта, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 80 651. По данным SCMP, число заразившихся во всем мире составляет 104 216 человек. Умерли 3547 человек.