Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Умер победитель Паралимпиады-2012 легкоатлет Евгений Кегелев Спорт, 00:00 Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2» Бизнес, 07 мар, 23:37 В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА Спорт, 07 мар, 23:35 В Египте выявили коронавирус у 45 пассажиров круизного лайнера Общество, 07 мар, 22:56 Власти Липецкой области сообщили подробности о заболевших коронавирусом Общество, 07 мар, 22:37 Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды Общество, 07 мар, 22:13 Определился первый четвертьфиналист Кубка Гагарина Спорт, 07 мар, 22:12 Губернатор Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса Общество, 07 мар, 21:56 Ученица Тутберидзе выиграла с рекордом юниорский ЧМ по фигурному катанию Спорт, 07 мар, 21:50 Умер актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол Общество, 07 мар, 21:29 Путин предложил ввести ответственность за уничтожение памятников воинам Общество, 07 мар, 21:19 Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса Спорт, 07 мар, 21:11 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 7 марта Общество, 07 мар, 21:08 В Новой Москве загорелся ангар с радиоэлектроникой Общество, 07 мар, 21:00
Вирус из Китая ,  
0 

В Египте выявили коронавирус у 45 пассажиров круизного лайнера

Коронавирусную инфекцию Covid-19 выявили у 45 пассажиров круизного лайнера Luxor Nile, следующего по реке Нил из Асуана в Луксор. Об этом сообщила министр здравоохранения Египта Хала Зайед, передает Al Ahram.

По словам Зайед, среди инфицированных 19 иностранных граждан. В общей сложности на борту судна находился 171 человек, в том числе 101 иностранец и 70 граждан Египта.

Как подтвердил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Египте Юсуп Абакаров, россиян среди пассажиров, заразившихся коронавирусом, нет. Ранее сообщалось, что инфекцию выявили у 33 человек. 

Первый случай заражения коронавирусом в Египте был выявлен 14 февраля. носителем инфекции оказался гражданин иностранного государства.

Лайнер из Италии не пустили в порты Карибского моря из-за коронавируса
Общество

Вспышку вируса впервые выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого власти ряда стран также заявили о выявленных случаях. В их числе: Германия, Франция, Россия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Испания, Италия, Испания, Канада, США, Япония, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Непал, Австралия и другие.

По данным китайских медиков на 7 марта, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 80 651. По данным SCMP, число заразившихся во всем мире составляет 104 216 человек. Умерли 3547 человек.

Теги: Египет, коронавирус, круизный лайнер
Материалы по теме
В Нидерландах зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Общество
В Британии умер первый зараженный новым коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter