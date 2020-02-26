Лайнер из Италии не пустили в порты Карибского моря из-за коронавируса

Судно MSC Meraviglia не получило разрешение на заход в порт Очо-Риос на Ямайке и в Джорджтаун на Каймановых островах после того как стало известно, что один из членов экипажа заболел гриппом

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Круизному лайнеру Meraviglia, принадлежащему итальянской компании MSC Cruises, запретили швартоваться в двух портах в Карибском море из-за опасений, что один из членов экипажа заражен коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают La Repubblica и Adnkronos.

Уточняется, что на борту находятся 4,5 тыс. пассажиров и более 1,6 тыс. членов экипажа. 25 февраля судну MSC Meraviglia, следовавшему из Майами (Флорида, США), было отказано в даче официального разрешения на заход в порты Очо-Риос на Ямайке и в Джорджтаун на Каймановых островах.

Командование судна сообщило о том, что у одного из членов экипажа есть симптомы заражения гриппом, после чего власти Ямайки приняли решение отказать лайнеру войти в свои территориальные воды. «Во время проверки <…> было обнаружено, что член экипажа был помещен на карантин. У него диагностировали кашель, лихорадку и боль в мышцах», — говорится в заявлении правительства Ямайки (цитирует Le Journal de Montréal).

Пресс-секретарь регионального органа здравоохранения северо-восточной Ямайки Анженис Уайт сказала местной газете The Gleaner, что заболевший член экипажа недавно бывал на Филиппинах. (2 февраля здесь от коронавируса умер первый зараженный за пределами КНР).