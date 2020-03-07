Китайский коронавирус. Самое актуальное на 7 марта

По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами Китая уже выявлен 17 481 инфицированный, за сутки подтверждено 2727 новых случаев. Случаи заражения обнаружены в 88 странах (плюс четыре за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 335 (плюс 69 за сутки) человек. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 55 тыс. человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.