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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 7 марта

Число зараженных новым коронавирусом превысило 100 тыс. человек, более 3,4 тыс. скончались. Главное — в материале РБК
Фото: Getty Images / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрирован 80 651 подтвержденный случай заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 101 492 человека.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами Китая уже выявлен 17 481 инфицированный, за сутки подтверждено 2727 новых случаев. Случаи заражения обнаружены в 88 странах (плюс четыре за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 335 (плюс 69 за сутки) человек. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 55 тыс. человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

  • Умерли 3485 человек.

Ситуация в России

  • Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице выздоровел первый выявленный носитель вируса. О том, что он заражен, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом заявил в понедельник, 2 марта. По данным штаба, россиянин посетил Италию.

  • С 7 марта для прибывающих из Ирана (включая лиц без гражданства) закрыт въезд в Россию. Исключение сделано только для граждан ЕАЭС, членов экипажей воздушных судов, официальных делегаций и тех, у кого есть вид на жительство в России.

  • «Аэрофлот» с 10 марта до конца месяца сокращает число рейсов в Италию и Южную Корею, а с 11 марта — во Вьетнам.

Ситуация в других странах

  • Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что вирус продолжит распространяться по миру летом. Оснований предполагать, что из-за потепления он перестанет распространяться, нет, заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

  • Китайские ученые обнаружили, что клинические симптомы заражения коронавирусом стали меняться. К такому выводу они пришли, исследовав две группы пациентов.

  • Немецкая авиакомпания Lufthansa сократила полеты на 50%, из-за того что продажи билетов резко упали, а рейсы отменяются.

  • Стэнфордский университет отменил занятия с 9 марта, после того как коронавирус обнаружили у преподавателя и двух студентов.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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