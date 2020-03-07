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Правительство выделило средства на выплаты ветеранам к юбилею Победы

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Правительство приняло решение о выделении средств на единовременные выплаты по случаю с 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Это следует из списка решений, принятых кабмином на заседании 5 марта, который опубликован на сайте правительства.

На заседании премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что на выплаты в размере 75 тыс. руб. могут рассчитывать участники и инвалиды войны, их вдовы и бывшие малолетние узники концлагерей. Труженики тыла и бывшие взрослые узники концлагерей получат по 50 тыс. руб, уточнил он. Всего единовременную выплату рассчитывают выплатить примерно одному миллиону россиян, отметил премьер-министр.

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Выплаты ветеранам Великой Отечественной в размере 75 тыс. руб президент Владимир Путин анонсировал в ходе визита в Санкт-Петербург в январе. Он отметил, что обычно к празднику Победы ветераны получают не более 10 тыс., но в этом году сумму увеличат по случаю 75-й годовщины. Соответствующий указ президент подписал 7 февраля.

По словам Мишустина, на выплаты ветеранам направят около 71 млрд руб. Средства выделят из федерального бюджета.

Теги: ветераны, выплаты, Великая Отечественная Война
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