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Власти Москвы сообщили детали о проекте центра для людей с коронавирусом

Фото: Максим Мишин / mos.ru

В Москве начали разрабатывать концепцию быстровозводимого медицинского центра для борьбы с инфекционными заболеваниями.Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится на сайте Стройкомплекса.

Бочкарев пояснил, что работу начали в рамках плана по предупреждению коронавируса. По его словам, проект медицинского центра предусматривает медицинские боксы для пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, а также комнаты для размещения персонала и парковку.

Бочкарев отметил, что в ходе начатой работы специалисты рассмотрят варианты расположения такого центра и просчитают сроки строительства. Будет сформирован специальный оперативный штаб, который будет контролировать ход строительства, уточнил он.

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Ранее, 5 марта, власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. При обнаружении симптомов болезней дыхательных путей горожан попросили не посещать больницы, а вызывать врача на дом и в случае необходимости соблюдать режим изоляции. Работодателей, в свою очередь, обязали измерять температуру сотрудников и в случаях выявления повышенной температуры освобождать их от работы.

Всего, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в России зафиксировали десять случаев инфицирования. Речь идет о двух гражданах КНР, одном гражданине Италии и семи гражданах России, которые вернулись из Италии, уточняли в штабе.

Шесть из десяти случаев заражения выявили накануне. Пять случаев коронавируса зафиксировали в Москве, а еще один — в Нижнем Новгороде. Всех заболевших изолировали.

Теги: коронавирус, центр, Москва
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