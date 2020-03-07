Власти Москвы сообщили детали о проекте центра для людей с коронавирусом

Фото: Максим Мишин / mos.ru

В Москве начали разрабатывать концепцию быстровозводимого медицинского центра для борьбы с инфекционными заболеваниями.Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится на сайте Стройкомплекса.

Бочкарев пояснил, что работу начали в рамках плана по предупреждению коронавируса. По его словам, проект медицинского центра предусматривает медицинские боксы для пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, а также комнаты для размещения персонала и парковку.

Бочкарев отметил, что в ходе начатой работы специалисты рассмотрят варианты расположения такого центра и просчитают сроки строительства. Будет сформирован специальный оперативный штаб, который будет контролировать ход строительства, уточнил он.

Ранее, 5 марта, власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. При обнаружении симптомов болезней дыхательных путей горожан попросили не посещать больницы, а вызывать врача на дом и в случае необходимости соблюдать режим изоляции. Работодателей, в свою очередь, обязали измерять температуру сотрудников и в случаях выявления повышенной температуры освобождать их от работы.