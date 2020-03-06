Путин проинформировал Асада о договоренностях с Эрдоганом по Идлибу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин обсудил с лидером Сирии Башаром Асадом соглашения, достигнутые в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора с сирийским коллегой Путин указал, что реализация договоренностей с Эрдоганом позволит стабилизировать обстановку в Идлибе.

Асад, как отмечает Кремль, высоко оценил итоги переговоров. Также он поблагодарил Путина за поддержку Дамаска в борьбе с террористами и усилия, направленные на сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Переговоры Путина и Эрдогана в Москве состоялись 5 марта. Они прошли на фоне обострившейся ситуации в Идлибе, где в конце февраля армия правительства Сирии нанесла удар, в результате которого погибли более 30 турецких военных. После этого Турция начала ответную операцию «Весенний щит».