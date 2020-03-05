Путин сообщил о приемлемом решении по Сирии после переговоров с Турцией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 66,19 (+0,11) Quote, 12:28
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 73,68 (-0,05) Quote, 12:28
Новый премьер Украины назвал свою команду «правительством для людей» Политика, 21:58 В ДТП с пятью машинами в Ростовской области погиб мужчина Общество, 21:55 Путин проинформирует Асада об итогах переговоров с Эрдоганом Политика, 21:40 Свердловский губернатор поддержал салют в честь годовщины смерти Сталина Общество, 21:36 «Химки» впервые за 15 лет вышли в полуфинал Кубка России по футболу Спорт, 21:33 ВЦИОМ назвал долю знающих о голосовании по Конституции россиян Политика, 21:17 Биатлонистка Слепцова подала апелляцию в CAS на решение о дисквалификации Спорт, 21:16 Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу Политика, 21:11 Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Общество, 21:08 Биатлонистка Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Чехии Спорт, 20:57 Верховная рада согласилась на отставку генпрокурора Украины Политика, 20:54 В Казани два человека погибли при падении строительной люльки Общество, 20:53 Эрдоган пригласил Путина в Турцию на столетие дипотношений стран Политика, 20:49 В Госдуме предложат сократить срок оферты миноритариям Сбербанка Экономика, 20:47
Политика ,  
0 

Путин сообщил о приемлемом решении по Сирии после переговоров с Турцией

Глава государства сообщил, что, несмотря на разные оценки происходящего в Сирии, сторонам удалось найти точки соприкосновения
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по ситуации в сирийском Идлибе сообщил, что сторонам удалось достичь позитивного результата.

«Мы не всегда согласны с турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии. Но всякий раз нам удавалось находить точки соприкосновений, выходить на приемлемые решение. Так произошло и в этот раз. Мы подтвердили заинтересованность в продолжении работы в рамках астанинского формата», — заявил Путин на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

Детализируя соглашения, которые были достигнуты после шестичасовых переговоров, Эрдоган сообщил, что перемирие в Идлибе будет действовать с полуночи пятницы по местному времени. При этом он указал, что Турция оставит за собой право отвечать на действия сирийских войск. По его словам, дополнительные силы армии были направлены в Идлиб по согласованию с российской стороной. Также принято решение о создании коридора безопасности у трассы М-4, связывающей Алеппо с Идлибом и Латакией.

Путин и Эрдоган также договорились содействовать возвращению сирийских беженцев в места их постоянного проживания.

В январе сирийская правительственная армия начала наступление на провинцию Идлиб, объясняя это постоянными нападениями боевиков из террористических организаций. За последние два месяца сторонникам Башара Асада удалось занять южные районы Идлиба, отбросить противника от западных пригородов Алеппо и практически разблокировать стратегическое шоссе, связывающее северные районы страны с Дамаском.

В конце февраля отряды сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии перешли в контрнаступление и заняли город Серакиб. В результате воздушного удара сирийской правительственной армии по радикалам погибли более 30 турецких военных. Анкара после этого начала наносить удары по сирийским войскам и объектам как в Идлибе, так и в районе Алеппо.

При этом Эрдоган заявлял, что у Анкары нет проблем с Россией в Сирии. Главной задачей поездки в Москву он называл немедленное заключение соглашения о перемирии.

Авторы: Артем Филипенок, Полина Химшиашвили
Теги: Сирия, Идлиб
Материалы по теме
СМИ сообщили об отражении армией Сирии атак боевиков в Идлибе
Политика
Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter