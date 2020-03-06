В Казани опровергли выписку эвакуированных с Diamond Princess россиян

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Граждане России с круизного лайнера Diamond Princess продолжают находиться на карантине в Казани. Об этом сообщает министерство здравоохранения Татарстана.

«6 марта в ряде СМИ появилась недостоверная информация о том, что пациенты выписаны. Пациенты продолжают находиться под контролем врачей», — говорится в сообщении. Там также отмечается, что состояние восьми человек оценивается как стабильное.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом сообщал, что троих россиян, заразившихся коронавирусом на лайнере, выписали из больницы в Казани.

В минздраве республики добавили, что карантин для эвакуированных с лайнера россиян в республиканской клинической инфекционной больнице заканчивается 8 марта.