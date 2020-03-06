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В Казани опровергли выписку эвакуированных с Diamond Princess россиян

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Граждане России с круизного лайнера Diamond Princess продолжают находиться на карантине в Казани. Об этом сообщает министерство здравоохранения Татарстана.

«6 марта в ряде СМИ появилась недостоверная информация о том, что пациенты выписаны. Пациенты продолжают находиться под контролем врачей», — говорится в сообщении. Там также отмечается, что состояние восьми человек оценивается как стабильное.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом сообщал, что троих россиян, заразившихся коронавирусом на лайнере, выписали из больницы в Казани.

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В минздраве республики добавили, что карантин для эвакуированных с лайнера россиян в республиканской клинической инфекционной больнице заканчивается 8 марта.

Круизный лайнер Diamond Princess встал на карантин в японском порту Йокогама в начале февраля, после того как у одного из сошедших ранее с него пассажиров был выявлен коронавирус 2019-nCoV.

На борту находились почти 3,7 тыс. человек. Среди них было 24 россиянина. В конце февраля после эвакуации с судна восьмерых из них доставили на двухнедельный карантин в Казань. Позже у троих пациентов был выявлен коронавирус.

Теги: коронавирус, карантин, Казань
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Эвакуированные с лайнера в Японии россияне прибыли в Казань на карантин
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