Политика , 06 мар, 17:25
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Путин заявил о необходимости обеспечить сменяемость власти в России
Владимир Путин
Российский президент Владимир Путин заявил, что готов к двум президентским срокам подряд, но уверен в необходимости обеспечения сменяемости власти в стране, передает «РИА Новости».
«Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Но сейчас важнее стабильность, спокойное развитие страны», — отметил президент.
Путин добавил, что когда страна «наберется уверенности», накопит ресурсы, тогда «совершенно точно» необходимо обеспечить сменяемость власти. «А сейчас закрепить», — добавил он.
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