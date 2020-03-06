Путин заявил о необходимости обеспечить сменяемость власти в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин заявил, что готов к двум президентским срокам подряд, но уверен в необходимости обеспечения сменяемости власти в стране, передает «РИА Новости».

«Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Но сейчас важнее стабильность, спокойное развитие страны», — отметил президент.

Путин добавил, что когда страна «наберется уверенности», накопит ресурсы, тогда «совершенно точно» необходимо обеспечить сменяемость власти. «А сейчас закрепить», — добавил он.

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