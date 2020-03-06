Останки тела знакомой фигурантов дела «Сети» передали на экспертизу

Видео: Следственный комитет РФ

Найденные останки тела, предположительно принадлежащие знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко, переданы на экспертизу в экспертно-криминалистический центр управления МВД по Рязанской области. Об этом РБК сообщил отец пропавшей Сергей Левченко.

Ранее о передаче на экспертизу обнаруженных останков со ссылкой на источник в правоохранительных органах писала Meduza.

РБК направил запрос в УМВД России по Рязанской области.

Останки человека в лесу под Рязанью возле деревни Лопухи были найдены 4 марта. Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения. Накануне СУ СК России по Пензенской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после того, как Meduza опубликовала статью о возможной причастности к убийству Екатерины Левченко фигурантов дела «Сети». В ней бежавший за границу участник организации Алексей Полтавец заявил о возможной причастности фигурантов дела к убийству Артема Дорофеева, пропавшего в 2017 году вместе с Левченко.