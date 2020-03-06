В Нидерландах зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

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В Нидерландах зарегистрирована первая смерть человека от коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает голландское издание NU со ссылкой на Национальный институт по вопросам общественного здравоохранения.

86-летний мужчина из города Хуксе Ваард умер утром 6 марта. Он поступил в реанимацию больницы Иказиа в Роттердаме в прошлое воскресенье с проблемами мочевыводящей системы и жалобами на респираторное заболевание.

Врачи определили круг его контактов и сейчас проверяют их на наличие коронавирусной инфекции.

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV выявили в Нидерландах неделю назад, 28 февраля. пациент поступил в больницу города Тилбурга на юге страны. Мужчина до этого посещал итальянскую область Ломбардию, где произошла вспышка китайского вируса.