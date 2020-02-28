Вирус из Китая , 28 фев, 03:25
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В Нидерландах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
В Нидерландах зарегистрировали первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте голландского Минздрава.
Вирус выявили у пациента, который находится в больнице в городе Тилбург. Лабораторные исследования проводил Нидерландский национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды.
По данным министерства, мужчина недавно посещал Ломбардию в Италии, после чего попал в больницу, где его изолировали.
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